In die Diskussion rund um die Bahnquerungen in der Raglitzer- und der Flatzerstraße ist Bewegung gekommen. Intensive Gespräche mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) hätten zu einem vorläufigen Ergebnis geführt, verkündete Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag. Der Gemeinderat werde – so der Plan heute – am 2. Dezember eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. „Diese soll dann zu einer vernünftigen Lösung und einem Ergebnis bis April 2020 führen“, so der Stadtchef vor Medienvertretern.

Die Bahnquerung in der Raglitzerstraße.

Die Kosten dafür – rund 120.000 Euro – wollen sich ÖBB, Land und die Gemeinde teilen. Mithilfe der Studie sollen mögliche Lösungsvarianten ausgelotet werden – etwa eine Bahnunterführung an dieser Stelle. Der Bahnübergang in der Flatzerstraße werde ebenso in der Studie behandelt, so Osterbauer: Die von der ÖBB geforderte Schließung dieses Bahnübergangs komme für die Stadt nicht infrage, so Osterbauer: „Da spielen wir nicht mit – und hier haben sich die ÖBB bewegt“, freut er sich.

Hermann Hauer und Herbert Osterbauer bei der Pressekonferenz.



Situation sei "untragbar"

Froh über das Ergebnis zeigten sich auch Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP) sowie die unmittelbar betroffenen Bürgermeister Hannes Bauer (Willendorf) und Franz Woltron (Würflach) sowie Ternitz‘ Gemeinderat Franz Fidler (alle drei ÖVP). Die Situation an der Raglitzerstraße sei schon jetzt „untragbar“, meinte Hermann Hauer: „Weil der Schranken so lange und so oft geschlossen ist, kommt es zu gefährlichen Situationen – es kommt zu Stau und in weiterer Folge werden auch Einsatzfahrzeuge behindert.“ Die Politik habe daher die Aufgabe, dieses Problem zu lösen: „Die Bürgermeister zeigen mit dieser Initiative Flagge“, lobte er das Engagement.

