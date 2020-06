Die erste Auswertung der gezogenen Blutproben ergab nun, dass bei 6,5 Prozent der getesteten Personen Antikörper nachgewiesen werden konnten.

Laut Studie 42,4 Prozent der Ischgler mit Corona-Antikörpern

„Gemeinsam mit den Ergebnissen aus dem noch folgenden Termin für Zweitwohnsitzer werden wir damit wichtige Erkenntnisse über die Infektionslage in der Region in den Händen halten, die uns zudem wertvolle Rückschlüsse auf den künftigen Umgang mit dieser Erkrankung geben können“, hielt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig am Donnerstagvormittag in einer Aussendung dazu fest.

Die weitere epidemiologische Auswertung übernähme „ab nun die Wissenschaft, deren Ergebnisse in etwa zwei Monaten vorliegen werden.“