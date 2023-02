Ternitzer hat "Müll-App" entwickelt

Wer kennt es nicht? Die Müllabfuhr ist unterwegs und man hat vergessen, die Tonne zur Grundstücksgrenze zu stellen, damit diese entleert wird. Einem, dem das bereits desöfteren passiert ist, ist Jan Schlorf. Er entwickelte deshalb eine eigene App, die ihn nun daran erinnert, die Mülltonne rechtzeitig rauszubringen.

Unter dem klingenden Namen „Tonni“ kann die App im Store bereits kostenlos von allen Geräten mit einem Apple-Betriebssystem herruntergeladen werden. „In Kürze erscheint die Android-Version, das ist ein großer Meilenstein“, freut sich der Softwareentwickler, der von der Konzeptionierung, dem Design bis hin zur eigentlichen Programmierung alles selbst umgesetzt hat. Wichtig war ihm dabei, alles so einfach als möglich zu gestalten. „In der Einstellung gibt seine Adresse und die Müllart an und das war es“, erklärt er. Das Handy schickt dann eine Erinnerung. Falls die Gemeinde die Abholzeiten ändern sollte, wird das automatisch in der App ausgebessert.

„Bis dato habe ich ausschließlich sehr gutes Feedback bekommen, dafür bin ich sehr dankbar. Ich weiß von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die meine App schon für ihr Feuerwehrhaus verwenden. Diese ehrenamtlichen Vereine zu unterstützen freut mich natürlich besonders!“

