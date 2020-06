Es war Ende des Schuljahres 1988/1989, als sich der Filmemacher Wolfram Paulus in Salzburger Schulen auf Talente-Suche begab. Was er brauchte, waren insgesamt 250 Kids, die in seinem neuen Film „Die Ministranten“ mitwirken wollen. Darunter auch drei für eine Hauptrolle. Der damals elfjährige Gerald Bachler setzte sich durch – und wurde für die Rolle des Sepp besetzt.

Orts-Chronik Eben/privat Gerald Bachler (rechts im Bild) mit seinem „Schauspielkollegen“ Christoph Schnell im Film „Die Ministranten“. Der „Streifen“ portraitiert das Leben einer „Jugendbande“.

30 Jahre, nachdem der knapp eineinhalbstündige Film über die Kinoleinwände flimmerte, ist Regisseur Wolfram Paulus im Alter von erst 62 Jahren seinem Krebsleiden erlegen. Dass er mit dem mehrfach preisgekrönten Filmemacher zusammenarbeiten durfte, macht Gerald Bachler, heute 42 Jahre und Vizebürgermeister von St. Corona, noch immer stolz. „Als dann klar war, dass ich die Rolle spielen darf, habe ich sehr lange gebraucht, um zu realisieren, dass das ein echter Film ist, der auch im Kino läuft“, muss er im NÖN-Gespräch schmunzeln. 35 Tage war Bachler, der in Eben in Salzburg aufwuchs und erst 2007 nach Niederösterreich zog, durchgehend am Filmset. Eine „aufregende Zeit“, wie er meint: „Beim Drehen war es oft ganz hektisch – wenn die Sonne einmal gut stand, dann musste es schnell gehen“, berichtet er. Den Text für die jeweilige Szene studierte er unmittelbar vor Start der Filmaufnahmen ein: „In Summe war das sehr viel Text und gar nicht einfach, sich das alles zu merken.“

Den Regisseur selbst, der in seinen Filmen gerne mit Laiendarstellern arbeitete, bezeichnet Bachler als „prägende Persönlichkeit“, wie er sagt: „Er wurde nie laut, wusste aber genau, was er wollte.“ Das sei bei Kids eine Gratwanderung, „die er aber immer gut hinbekommen hat“, meint der ÖVP-Lokalpolitiker.

Auch, wenn er sich gerne an seine Zeit als „Schauspieler“ erinnert – ernsthafte Überlegungen, ins Filmgeschäft einzusteigen, hatte Bachler nie. „Einmal hätte es noch ein Angebot gegeben, der Film kam aber nicht zustande.“ Heute ist der Diplomingenieur bei TÜV Süd tätig – ein Job ganz ohne Kinoleinwand und rotem Teppich. Der ihm aber trotzdem viel Freude bereitet...