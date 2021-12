Erlebnisarena St. Corona startet den Winterbetrieb

Nicht nur die Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee startet dieser Tage (konkret am 8. Dezember) in die Wintersaison – auch die Erlebnisarena St. Corona nimmt mit Samstag, den 11. Dezember, den Winterbetrieb auf. „Die Vorbereitungen laufen seit Ende November auf Hochtouren, das Areal wird für die Wintersportgäste vorbereitet, die Pisten beschneit und präpariert, damit alles für einen möglichst frühen Start in die Wintersaison perfekt für Wintersportfans fertig wird“, heißt es in einer Aussendung der Erlebnisarena.

Voraussetzung für den Besuch des Familienskilandes, welches auf 70.000 Quadratmetern mit Schlepplift, Tellerlift und Förderbänder auf Gäste wartet, ist ein 2G-Nachweis. „Für die Benutzung der Seilbahnen (inkl. Förderbänder, Tellerlifte und Schlepplifte) müssen Gäste geimpft oder genesen sein und einen Nachweis vorweisen können. Kinder unter zwölf Jahren müssen keinen Nachweis erbringen, für ältere Kinder ist der Ninjapass als Nachweis gültig“, skizziert man seitens der Erlebnisarena.

Neu in diesem Winter sind – nach der Verlängerung des Schleppliftes und auch der Piste im letzten Winter – Erweiterungen im „Burton Riglet Park“. Dort lernen die kleinsten Snowboarder spielerisch über kleine, einfache Hindernisse zu rutschen oder zu springen. „Zusätzlich wird es auf der Zeitmessstrecke ein Ski-Movie geben, das sich die Rennfahrer gemütlich zuhause ansehen und downloaden können“, so die Information seitens der Erlebnisarena.