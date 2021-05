Tanja Barta: Vor der Pandemie stand ein Besuch im „Cult Italia“ von Rudi Grubich zumindest einmal pro Woche auf der Tagesordnung. Der Duft nach Kaffee, tolle Gespräche, aber auch die ein oder andere Geschichte für die NÖN warteten immer wieder auf mich. Und genau auf das freute ich mich heute besonders. Die Stammgäste wieder zu sehen und zu wissen, dass sie die letzten Monate gut überstanden haben. Mit den Lieblingswirten plaudern und dann die übliche Bestellung aufgeben: einen Café Latte und ein großes Glas Leitungswasser bitte. Zugegeben, zur Feier des Tages bestellte ich heute ausnahmsweise einen Sommerspritzer…

Nadine Gasteiner: Es fühlt sich absolut fremd, aber gleichzeitig vertraut an. Plötzlich sitze ich wieder in meinem Lieblingscafé , dem „Fredo“ in Ternitz. Seit meiner Schulzeit kam ich regelmäßig auf einen Kaffee oder ein Marillenpago gespritzt mit Leitungswasser vorbei. Heute, am Tag der Öffnung, sind immer noch die Vorbereitungen am Laufen. Der Boden wird geputzt, die restlichen Lieferungen treffen ein und die ersten Gäste betreten lächelnd das Lokal. Es freut mich, endlich wieder den frisch gemahlenen Kaffee zu riechen und den Gästen zu lauschen, während sie ihr Getränk genießen. Prost, auf die vielen kommenden schönen Stunden, die wir endlich wieder bei unseren Gastronomen verbringen dürfen!

Elfi Hagenbichler: Nach vielen Monaten Pause nutzte ich den heutigen Tag, um mir meinen geliebten Kaffee einmal wieder servieren zu lassen. Obwohl mein Zeitplan nur wenig Spielraum ließ, legte ich auf meinem Weg nach Kirchberg eine kurze Pause beim „Ramswirt“ ein. Fast jeden Mittwoch fahre ich hier vorbei und decke mich im integrierten Bauernladen mit köstlichen hausgemachten Produkten aus eigener Landwirtschaft ein. Heute durfte ich es mir ein paar Minuten beim Kamin gemütlich machen, mich mit einer guten Melange stärken und mit dem gut gelaunten Wirt Wolfgang Pichler plaudern.

Philipp Grabner: Take away ist gut und schön – aber so einen richtigen Wirtshausbesuch, den kann einfach nichts ersetzen. Deshalb ist es heute schon etwas Besonderes, bei Afrdita Saipi in ihrem Restaurant Cili in Neunkirchen zu sitzen und ein Mittagessen zu bestellen. Gesehen haben wir beide uns in den vergangenen sechs Monaten lediglich übers Fenster – nämlich dann, wenn ich Schnitzerl, Pizza oder Co bei ihr für daheim abholte. Heute kommt zur Kulinarik das dazu, was den Wirtshausbesuch eigentlich erst so richtig ausmacht: Das gemeinsame Plaudern, Scherzen und „Schmäh führen“. Dass all das auch mit Abstand und Sicherheit geht, hat (zumindest mein) erster Gastro-Öffnungstag gezeigt. Und übrigens: Zur Feier des Tages kam zum Marille-Pago und zum Storchenschnitzerl mit Reis bei mir auch noch ein Glas Sekt dazu. Prost!

Gerhard Brandtner: Das Ristorante Bevanda, das S'Platzl und das Stadtcafé – in diese drei Gloggnitzer Gastrobetriebe zog es mich heute, am auch von mir schon sehnlichst erwarteten Gastro-Öffnungstag. Viele hatten im Vorfeld Tische reserviert – es war zu erkennen: Die allermeisten konnten es kaum noch erwarten. Mir ging es ähnlich – schließlich braucht der NÖN-Mitarbeiter die Gastro wie einen Bissen Brot. Alles Gute unseren Wirten!

Thomas Wohlmuth: Um den Tag der Wiedereröffnung der Gastronomie entsprechend zu begehen, machte ich mich bereits zum Frühstücken ins Stadtcafe Neunkirchen auf. Auf dem Weg, der mich an Babsi Grubers Würstelstand in der Raiffeisengasse vorbei führte, sah ich, dass diese Neunkirchner Institution bereits geöffnet war. So nutzte ich die Gelegenheit um nach vielen Monaten wieder mit der Vollblutgastronomin plaudern zu können. Im Stadtcafe angekommen, traf ich auch bereits auf die ersten Gäste, besonders nett war der Tisch, an dem sich Kellnerin Asiia Aivazova, Manuela Zottl und die Inhaber Maria Heissenberger und Jan Jasenovec zum Morgenkaffee einfanden.

