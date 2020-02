,,Chantal ist gefunden, ihr geht es gut. Sie befindet sich nun am Weg wieder nach Hause", so ihr Vater am Freitagmorgen im Gespräch mit der NÖN. Wie berichtet war die 15-Jährige nach einem Spaziergang bei ihrer Großmutter in der Steiermark spurlos verschwunden und eine große landesweite Suchaktion gestartet worden. Auch über soziale Medien wurde das Mädchen gesucht.

Am Montag soll es auch mit der Jugendwohlfahrt ein klärendes Gespräch aller Beteiligten geben.