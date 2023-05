Ermittlungen laufen Kindergärten und Volksschulen: Mehrere Einbrüche in Neunkirchen

Lesezeit: 2 Min Philipp Grabner

Die Volksschule Mühlfeld in Neunkirchen wurde Opfer von einem oder mehrerer bislang unbekannter Einbrecher. Foto: Philipp Grabner

U nbekannte drangen in der Nacht auf Mittwoch in die Volksschulen Steinfeld und Mühlfeld sowie in die Kindergärten Rohrbacherstraße und Blätterstraße ein. Die Erhebungen laufen.