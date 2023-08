Neunkirchen: Unbekannte zerkratzten abgestelltes Fahrzeug

Die Stadtpolizei Neunkirchen ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter sollen in der Zeit zwischen 4. August, 14.30 Uhr, und 5. August, 12.30 Uhr, einen in der Schubertstraße abgestellten Toyota (grau lackiert) beschädigt haben.

Konkret wurden die linke hintere Fahrzeugtüre und der linke hintere Kotflügel zerkratzt. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Die Stadtpolizei bitte um sachdienliche Hinweise, welche vertraulich behandelt werden: 02635/62000.