Ermittlungen laufen Überfälle in Aspang Markt: Räuber mit Bezug zur Region

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

Mit dieser Langwaffe bedrohte der 23-Jährige die Mitarbeiter. Foto: LPD NÖ

J ener 23-jährige, der am Montagabend in Aspang Markt eine Billa- und Bipa-Filiale ausraubte, hat zwar zuletzt in Wien gelebt, stammt aber aus der Region und kennt diese auch gut. Deshalb kam es auch zu den Taten im Bezirk Neunkirchen. Als Motiv werden finanzielle Gründe genannt. Ob der Mann noch mehr am Kerbholz hat, wird derzeit überprüft.