Unternehmer Wolf und Finanzbeamtin im Visier der Justiz

Die Causa Wolf hatte in den letzten Tagen in ganz Österreich für Schlagzeilen gesorgt. Im Mittelpunkt stehen dabei neben Ex-ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid auch der in Weikersdorf wohnende Unternehmer Siegfried Wolf sowie eine Finanzbeamtin, die jahrelang am Finanzamt Wiener Neustadt/Neunkirchen tätig war, ehe sie ins Finanzamt Baden/Mödling wechselte. Gegen die drei ermittelt derzeit die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), unter anderem wegen Bestechlichkeit und Bestechung – es gilt für alle drei die Unschuldsvermutung.

Konkret geht es um Zinsen einer Steuernachzahlung in der Höhe von rund 680.000 Euro, gegen die Siegfried Wolf bei der politischen Führung des Finanzministeriums interveniert haben soll. Offenbar mit Erfolg: 630.000 Euro sollen dem Unternehmer vom Finanzamt Wiener Neustadt/Neunkirchen dann tatsächlich erlassen worden sein. Die Beamtin soll dafür einen begehrten Job am Finanzamt Baden/Mödling (es ist das größte Österreichs außerhalb von Wien) bekommen haben, für den Wolf im Gegenzug für den Steuernachlass interveniert haben soll – was ein Sprecher übrigens bestreitet: Der Sachverhalt werde falsch dargestellt, heißt es in den Medien. Unter anderem liegen dem Nachrichtenmagazin „profil“ diverse Chats zwischen der Finanzbeamtin und Wolf vor. So geht es etwa um ein persönliches Treffen.

Wolf schrieb: „Liebe … - guten Morgen – 11.30 Raststätte Guntramsdorf? Passt dir das? Sigi“. Die Antwort der Beamtin: „Passt gut.“ Die Finanzbeamtin bedankte sich laut „profil“ auch bei Wolf mit den Worten „Nochmals thanks!!!!!!!! ‚scheine dem Herrn Bundesminister ... vorgeschlagen zu sein‘“. Der antwortete: „With pleasure …. du gibst einfach einen aus !!“

Ob die aktuellen Ereignisse berufliche Auswirkungen auf die Finanzbeamtin haben, wollte das Finanzministerium auf NÖN-Anfrage nicht beantworten: „Wir geben dazu aus Persönlichkeitsschutzgründen keine Informationen.“

Die Finanzbeamtin selbst war für die NÖN nicht erreichbar.