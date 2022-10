Waldbrand Hirschwang: Polizei sucht nach zwei Zeugen

Was sich exakt vor einem Jahr an Hirschwang an der Rax abspielte, entwickelte sich zu Österreichs größtem Waldbrand - wir hatten damals berichtet:

Heftiger Waldbrand NÖN-Lokalaugenschein in Hirschwang: Seit über 24 Stunden im Einsatz

Waldbrand in Hirschwang NÖN mittendrin: Ein Tag in der Riegelstellung im Höllental

Bis heute sind die Ermittler auf der Suche nach den Verursachern. Zwei Männer, die sich einen Tag vor Brandausbruch in dem Bereich aufgehalten hatten, könnten bei der Aufklärung helfen.

Auf der Suche nach Zeugen

Die Auswertung der Handydaten rund um den Mittagstein in Hirschwang - in diesem Bereich war der Brand ausgebrochen - hat laut Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich nichts Konkretes ergeben. Wie zunächst die Gratiszeitung "Heute" berichtet hat, gaben jedoch zwei Wanderer einen neuen Hinweis. Diese waren am Tag vor dem Brand am Mittagstein unterwegs gewesen und hatten dort zwei Männer entdeckt.

"Einer der Männer erledigte anscheinend gerade seine Morgentoilette und da stach den beiden Wanderern ein auffälliges Rapid-Handtuch ins Auge. Wir suchen diese beiden Männer nun als Zeugen", so Schwaigerlehner. Sie könnten ein weiteres Puzzleteil in dem Rätsel um die Brandverursacher liefern.

