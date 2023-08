Pilotprojekt: Otterthaler Baustudio als Europa-Pionier

2.000 Kubikmeter Beton, 85.000 Kilo Eisen, 20.000 Laufmeter Leitungen, circa 250 Stück Sensoren – und all das auf etwa 2.000 Quadratmetern Gesamtnutzfläche. Seit August des Vorjahres arbeitet das Baustudio Höfer an einem Bauprojekt, das seinesgleichen sucht. Am bestehenden Firmenareal, an der Otterthaler Ortseinfahrt, entsteht eine Versuchsanstalt für energieautarke Hochbauten. Im nächsten Jahr soll der Bau den Betrieb aufnehmen, am Freitag der Vorwoche fand die Gleichenfeier statt.

Baumeister Andreas Höfer mit Feuerwehrkurat Stephan Holpfer. Foto: Philipp Grabner

Treibender Motor hinter dem Projekt ist Baumeister und Firmengründer Andreas Höfer, der das gleichnamige Baustudio 1991 aus der Taufe hob. Seit über 20 Jahren Chef der Feuerwehrinfrastruktur des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, plante er bis dato mehr als 400 FF-Infrastrukturprojekte im Land mit – und stand dabei auch immer öfter vor der Aufgabe, die Floriani-Heimat Blackout-sicher zu gestalten.

Weil aber der momentane Stand der Technik „nicht unseren Ansprüchen an ein klimaneutrales Feuerwehrwesen“ gerecht werde, so Höfer – und diverse Verhandlungen mit Forschung, Politik und Wirtschaft erfolglos blieben –, habe er die Zügel selbst in die Hand genommen. „Damit war die Grundlage geschaffen, ein zukunftsweisendes und in Europa einmaliges Gebäude in Österreich zu schaffen, welches eine breite Palette an Nutzungskategorien aufweist.“ Erklärtes Ziel: Versuchszentrum für Wirtschaft und Forschung sein – und gewonnene Erkenntnisse weitergeben.

Andreas Höfer mit Frau Ulli, den Söhnen Dominik und Fabian sowie den Fest- und Ehrengästen der Gleichenfeier. Foto: Philipp Grabner

Finanziert, geplant und umgesetzt wird das Projekt zur Gänze vom Baustudio – etwaige Förderungen seien aufgrund der „raschen zeitlichen Umsetzung“ nicht in Anspruch genommen worden, so Baumeister Höfer vor den Gästen der Gleichenfeier. Trotzdem soll der Bau der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein – etwa in Form von Veranstaltungen.

Von den Festgästen konnte sich Höfer, der das Unternehmen gemeinsam mit seinen Söhnen Dominik und Fabian führt, eine große Portion Lob abholen. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner würdigte Höfer als „innovativen Feuerwehrmann mit viel Erfahrung“, Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) schlug in die selbe Kerbe – und sicherte zugleich die Unterstützung Niederösterreichs zu: „Es wird ein hohes Interesse seitens des Landes geben, hier mitzuarbeiten!“

Bis Dezember diesen Jahres soll der Bau fertiggestellt sein, danach folgen die technische Ausstattung und der Forschungsbetrieb.