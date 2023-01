Sonnenstrom: Mönichkirchen zu Bezirkssieger gekürt

Über 70.000 installierte Photovoltaikanlagen gibt es aktuell in Niederösterreich – sie versorgen 240.000 Haushalte mit Ökostrom. Um Gemeinden, die sich besonders für die Produktion von Sonnenstrom stark machen, zu ehren, kürt die Energie- und Umweltagentur „eNu“ Jahr für Jahr im Rahmen der Photovoltaik-Liga die Bezirks- und Landessieger – also jene Orte, die einen hohen Zuwachs an Photovoltaik-Leistung pro Einwohner verzeichnen.

Im Bezirk Neunkirchen ging der Titel heuer an Mönichkirchen – die kleine Gemeinde am Wechsel verzeichnete im Vorjahr einen Zuwachs an Photovoltaik-Leistung von rund 247 Watt je Einwohner. Auf den Rängen zwei und drei folgen Zöbern (198,24) und Enzenreith (171,46). „Wir merken, wenn in einer Gemeinde ein PV-Projekt realisiert wird, folgen in Kürze weitere PV-Anlagen in der Nachbarschaft. Insbesondere bei den Erneuerbaren Energiegemeinschaften bilden Gemeinden das Rückgrat am Weg zu einer erneuerbaren Energiewende“, sagt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur „eNu“.

Bis ins Jahr 2030 soll die Photovoltaik in Niederösterreich um insgesamt 350 Prozent ausgebaut werden.

