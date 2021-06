Zum bereits dritten Mal im heurigen Jahr ereignete sich in der Stadelwand am Schneeberg ein Kletterunfall, der einen Bergrettungseinsatz mit Hubschrauberbergung nach sich zog. Ein 35-jähriger Kletterer aus Ungarn war laut Angaben der Bergrettung Reichenau mit zwei Begleitern auf der „Richterkante“, einer Kletterroute im sechsten Schwierigkeitsgrad unterwegs. In der siebenten von insgesamt zehn Seillängen stürzte der Mann im Vorstieg 20 Meter ohne Zwischensicherung ins Seil. "Dabei erlitt er unter anderem Verletzungen am Kopf beziehungsweise im Gesichtsbereich", so Sabine Buchebner-Ferstl, Pressereferentin der Bergrettung Reichenau, in einer Aussendung.

Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber Christopherus 3 per Tau geborgen und nach der Versorgung am Zwischenlandplatz ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen. Die beiden Kletterpartner konnten den Aufstieg fortsetzen und selbständig ins Tal absteigen.

Ende April war ein 33-jähriger Wiener in der Tour „Des Kessels neue Kleider“ in der Stadelwand schwer gestürzt und vor weniger als einer Woche hatte sich eine 40-Jährige bei der Begehung des Brunnerweges (ebenfalls Stadelwand) am Unterarm verletzt.