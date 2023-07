Erneut Konkurs Traditionsbaufirma Kremsner vor dem Aus

Der zweite Konkurs bedeutet für das Traditionsunternehmen vorläufig das endgültige Aus. Foto: Christian Feigl

Ü ber die Kremsnerbau GmbH wurde am Landesgericht Wiener Neustadt erneut ein Konkursverfahren eröffnet. Die Traditionsfirma hatte bereits 2021 Insolvenz angemeldet, ein Sanierungsplan wurde damals angenommen, die NÖN berichtete. Allerdings soll eine für Juli vorgesehene Quote laut Aussendung des AKV nicht termingerecht erlegt worden sein, weshalb die restlichen 16 Prozent als nicht erfüllt gelten. „Eine Fortführung steht gegenwärtig nicht im Raum", hieß es am Donnerstag in einer Meldung der APA.

Der Sanierungsplan vom Sommer 2021 sah vor, dass die Gläubiger 26 Prozent ihrer angemeldeten und anerkannten Forderungen von rund 7,2 Millionen Euro erhalten - davon sechs Prozent bar binnen 14 Tagen sowie drei weitere Quoten in Höhe von vier Prozent am 14. Juli des Vorjahres, sieben Prozent ein Jahr später und neun Prozent an dem Stichtag 2024. Im August 2020 habe das Unternehmen Klage gegen einen ehemaligen Auftraggeber eingebracht, hieß es weiters. ,,Bis dato kann nicht gesagt werden, bis wann dieses Verfahren abschlussreif ist", teilte der AKV mit. Ein weiteres Bauvorhaben seit fristgerecht fertiggestellt worden, derzeit werden etwaige Mängel geklärt. „Die Antragstellerin hat sämtliche Gewerbeberechtigungen zurückgelegt", wurde in der APA-Aussendung mitgeteilt. Das Familienunternehmen wurde 1973 gegründet und zuletzt in der zweiten Generation geführt.