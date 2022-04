Frischer Wind für Pension in Schwarzau am Steinfeld

Werbung

Den Wunsch vom eigenen Hotel hatte die Familie Graf schon immer. Seit einigen Tagen haben sich Michael, Marianna und Tochter Victoria diesen in Schwarzau am Steinfeld mit ihrem „Gästezimmer Victoria“ nun erfüllt.

Insgesamt neun Betten bietet jene Pension, die in den Vorjahren von Gerlinde Wolf geführt wurde. „Die Zimmer sind komplett renoviert worden. Wir haben nur noch ein paar Kleinigkeiten ändern müssen“, erzählt die 16-jährige Victoria Graf beim Rundgang durch die Räumlichkeiten, auf die sie zufällig im Internet gestoßen ist. Die Frühstückspension wurde bewusst nach ihr benannt, denn „ich möchte sie nach meinem Schulabschluss übernehmen. Das war schon immer mein Traum“, so die Schülerin der Höheren Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe in Frohsdorf.

Bis es zur Übergabe kommt, führt ihre Mutter Marianna Graf die Geschäfte.

Langfristig soll aus der Pension sogar ein kleines Hotel werden. „Wenn alles gut läuft, dann wollen wir noch ausbauen auf zwölf Zimmer“, spricht Victoria Graf über Zukunftsprojekte.

Bis dahin will man die Pension aber im Ort und darüber hinaus etablieren. „Bisher gab es immer nur die besten Bewertungen“, so Graf. Diesen Weg wolle man natürlich weiterführen. Zudem arbeitet man gerade verschiedenste Angebote für Gäste aus. „Wir wollen Radausflüge anbieten und auch die Nähe zur Linsberg Asia Therme ausnutzen“, erklärt die 16-Jährige. Außerdem kann die Pension bei Hochzeiten angemietet werden.

