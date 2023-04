Grottendorfer Wertstoffsammelzentrum ist jetzt in Vollbetrieb

Jene in Schlöglmühl und Breitenau sind bereits seit dem Vorjahr in Betrieb, nun ist auch der dritte Standort nachgezogen: Seit 1. April ist das Wertstoffsammelzentrum in Grottendorf (Gemeinde Feistritz am Wechsel) geöffnet, am vergangenen Mittwoch fand – nach einer mehrwöchigen Probephase – der erste volle Betriebstag statt.

Hatte sich der Start zuletzt um mehrere Wochen verzögert, fehlen nun nur noch kleinere Arbeiten, sagt Engelbert Pichler, Obmann des Abfallwirtschaftsverbandes Neunkirchen, beim NÖN-Lokalaugenschein am ersten Tag. „Die Tore und Schranken werden noch montiert, das geschieht in den kommenden Tagen beziehungsweise Wochen.“ Auch die Zufahrt ist noch nicht freigegeben – sie soll nach den Osterfeiertagen fertiggestellt werden. Bei der B 54 sollen seitens der Straßenmeisterei außerdem zwei Mittelinseln errichtet werden – eine Maßnahme, mit der die Einhaltung von Tempo 70 propagiert werden soll.

AWV-Obmann Engelbert Pichler (Mitte) mit den Mitarbeitern Franz Larnsack und Johann Pleyer. Foto: Philipp Grabner

Die Vorgangsweise in Grottendorf ist ganz ähnlich wie bei den beiden bereits bestehenden Standorten. Mit einer den Haushalten zugesandten Bürgerkarte kann während der Öffnungszeiten jener Müll abgegeben werden, der nicht über die regelmäßige Tonnenabholung zuhause entsorgt werden kann. „Trocken- und Restmüll kann in den Wertstoffsammelzentren also nicht abgegeben werden“, erinnert Pichler.

Zutritt in die drei Wertstoffsammelzentren haben nur Privatpersonen (mit Zutrittskarte), jedoch keine Gewerbebetriebe. Die Abgabe von Abfällen ist jedenfalls kostenlos.

Grünschnitt kann täglich entsorgt werden

Das Interesse in den ersten Probewochen war jedenfalls schon groß, sagt Mitarbeiter Johann Pleyer beim NÖN-Besuch. „Viele sind einmal vorbeigekommen und haben sich erkundigt, wie das grundsätzlich abläuft, andere haben schon etwas gebracht. Der Bedarf ist jedenfalls gegeben“, so Pleyer. Nicht zuletzt, weil mit Inbetriebnahme des Zentrums die Sperrmüllentsorgung durch die jeweilige Gemeinde wegfällt.

An der Zufahrt wird noch gearbeitet, an der B 54 sollen zwei Mittelinseln entstehen. Foto: Philipp Grabner

Geöffnet ist das neue Wertstoffsammelzentrum jeden Mittwoch und Freitag zwischen 7 und 18 Uhr, Grünschnitt kann täglich (auch am Wochenende) von 7 bis 20 Uhr abgegeben werden. Eine Eröffnungsfeier ist für Mitte oder Ende Mai 2023 geplant.

Foto: Philipp Grabner

