Neo-Gemeindearzt bezog Ordination in Willendorf

Werbung

Jetzt ist es soweit: Die Gemeinde hat wieder einen Arzt. Der Allgemeinmediziner und Notarzt Michael Handler hat sich zusätzlich zu seiner Facharztausbildung in Anästhesiologie und Intensivmedizin auf Schmerztherapie und Sportmedizin spezialisiert. Darüber hinaus hat er Diplome für Alpin-, Höhen-, Sport-, Tauch- und Reisemedizin erworben. Als staatlich geprüfter Judo-Trainer und ehemaliger Leiter von „Leistungssport Austria“ (Bundesinstitut für Leistungs- und Spitzensport) liegen ihm die Leistungsdiagnostik und Tauglichkeitsuntersuchungen im Sportbereich besonders am Herzen.

Der Ternitzer war bisher im Krankenhaus Eisenstadt tätig und übernahm im Oktober die Ordination des im Herbst pensionierten Gemeindearztes Günter Schirk.

Runderneuerte Praxisräume warten auf die Patienten

Nach drei Monaten Umbau und Renovierung eröffnete er nun am Montag seine Kassenordination mit angeschlossener Hausapotheke.

„Wir freuen uns sehr, dass es einen neuen Gemeindearzt und Nachfolger für Günter Schirk gibt, für eine lebenswerte Gemeinde ist das sehr wichtig“, ist Bürgermeister Hannes Bauer (ÖVP) überzeugt.

Nach 28 Jahren Bestand wurde die Ordination in den vergangenen Monaten erweitert und modernisiert. Es stehen nun auf rund 250 Quadratmetern neben den Behandlungsräumen zwei Warteräume und ein zusätzlicher Raum für Patienten mit einer Infektionskrankheit zur Verfügung. „Damit wird das Infektionsrisiko in der Ordination auf ein Minimum reduziert“, betont Handler. Auf die Patienten warten neben dem Arzt vier bestens ausgebildete Mitarbeiterinnen.

„Wir freuen uns sehr, dass es einen neuen Gemeindearzt und Nachfolger für Günter Schirk gibt, für eine lebenswerte Gemeinde ist das sehr wichtig“

Der Mediziner mit seinem Team sowie die Gemeinde haben in die umfassende Renovierung und Neugestaltung der Ordination viel Geld und Arbeit investiert. Die Räumlichkeiten erstrahlen nun in neuem Glanz und die freundlich eingerichtete Ordination präsentiert sich in einem modernen und neuwertigen Zustand.

„Wir freuen uns auf eine hoffentlich Jahrzehnte lang währende gute Zusammenarbeit“, betont der Ortschef, der den neuen Gemeindearzt und sein Team noch vor Ordinationsbeginn am frühen Morgen besuchte, um ihn in der Gemeinde willkommen zu heißen: „Wir wünschen ihm viel Erfolg und alles erdenklich Gute für seine neue Aufgabe!“

Die Ordinationszeiten sind: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr, am Mittwoch auch von 16 bis 19 Uhr. Anmeldung unter 02620/33860 oder office@dr-handler.at ; weiterführende Informationen auch unter www.dr-handler.at

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.