Neuer Ternitzer Spar-Markt ist Vorreiter bei Nachhaltigkeit

Vergangenen Freitag, 15. September, öffneten sich erstmals die Türen zum innovativen und neu errichteten Spar-Markt in Ternitz. Kauffrau Heike Mies zog von der Watschingerstraße in die Werkstraße und führt hier nun ein ganz besonderes Geschäft. Denn der Spar-Markt gilt als Vorbildung für die Märkte der nächsten Generation.

Beim Neubau wurde nämlich auf smarte und innovative Lösungen gesetzt. So wird der via Photovoltaik-Anlagen zu dem Zeitpunkt produziert, zu dem er auch gebraucht wird. Gleichzeitig dienen die Anlagen, die unter anderem auf Carports ihren Platz gefunden haben, als Beschattung für die Parkplätze. Generell spricht Spar bei den Parkmöglichkeiten von „grünen“ Parkplätzen. Denn als Untergrund wurden Grasziegel gewählt und generell wurde der Platz mit Bäumen ausgestattet.

„In Zukunft wollen wir möglichst viele neue Spar-Filialen in Niederösterreich mit klimafitten Parkflächen ausstatten. Wir entwickeln die besten Lösungen, die gut für die Umwelt und funktionell für unsere Kundinnen und Kunden sind. Denn nur was praktisch ist, wird sich nachhaltig durchsetzen“, freut sich Spar-Geschäftsführer Alois Huber über das gelungene Vorbild-Projekt. Positiv gesehen wird diese Art von Parkplätzen auch seitens des Landes: „„Wir begrüßen, dass Parkplätze bei neuen Supermärkten begrünt oder mit Photovoltaik überdacht sind. Außerdem haben wir im Raumordnungsgesetz auch die Höchstanzahl der Stellplätze massiv eingeschränkt. In Ternitz wird das umgesetzt“, meint etwa ÖVP-Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf.

Auf einer Fläche von rund 575 m² sind rund 10.000 Artikel zu finden. Dabei setzen Heike Mies und ihr Team besonders auf ein frisches und abwechslungsreiches Sortiment. Um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, werden jene Produkte, die noch genießbar, aber nicht mehr verkäuflich sind, einer Sozialeinrichtung gespendet. Im Falle von Ternitz gehen sie an das Rote Kreuz. Außerdem setzt man in dem modernen Markt ein klares Zeichen für Bargeld. Direkt im Foyer des Geschäfts befindet sich nämlich ein Bargeldautomat, der während der Öffnungszeiten des Marktes zugänglich ist.