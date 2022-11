Neues Kaufhaus Wochesländer eröffnet in Aspang

Exquisite Weine, spezielle Biersorten, aber auch Kaffee, Pasta, Mehl oder Gewürze. Wo sich einst das Autohaus Wochesländer befunden hat, ist ab der kommenden Woche ein kleiner Kaufladen zu finden. Die Vorbereitungen für die Eröffnung am Mittwoch laufen bereits auf Hochtouren.

Hinter „Das Kaufhaus“, wie der Laden ganz genau heißt, steht der Aspanger Peter Wochesländer, dessen gleichnamiger Vater das Autohaus mit Werkstatt betrieben hatte. Wochesländer junior, Absolvent der Tourismusschulen am Semmering, war viele Jahre im Gastronomie-Service tätig – nicht nur in Österreich, sondern auch in den USA, der Schweiz oder Frankreich. Zuletzt war er im Knappenhof Reichenau tätig.

Mit seinem eigenen Geschäft schlägt er nun ein ganz neues Kapitel auf. „Selber etwas zu machen war schon einige Jahre lang mein Ziel. Der Standort hat sich schließlich einfach angeboten“, sagt Wochesländer. Der Laden befindet sich im früheren Büro, welches rundum renoviert und erneuert wurde.

Weinkisten oder Körbe als Präsente

Wichtig ist dem Unternehmer vor allem die Qualität der Produkte. „Die Winzer kenne ich beispielsweise alle persönlich und weiß, wie sie arbeiten“, erzählt Wochesländer. Abseits von Getränken und Lebensmitteln werden auch kreative Produkte zu erwerben sein – die stammen von Schwester Maria.

Service will der Geschäftseigentümer übrigens groß schreiben – so plant Peter Wochesländer, Geschenkkörbe oder Weinkisten individuell zusammenzustellen und anzubieten. Ab Mittwoch, den 9. November, ist dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. kaufhauswocheslaender.at

