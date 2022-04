Neues Leben für das Seebensteiner "Park Cafe"

Werbung

Erst im Vorjahr verabschiedeten sich die Pächter des „Park Café“ in Seebenstein in die Pension. Vergangenen Freitag wurden die Pforten zu dem Kaffeehaus wieder geöffnet. Und zwar von Eva Pawlowitsch, die das Lokal in „Burgcafé Seebenstein“ umbenannte.

Seit November 2021 gestaltete Pawlowitsch, die Tochter des verstorbenen Ex-Bürgermeisters Gerald Pawlowitsch, im Besonderen den Schankraum um. Die gelernte Köchin und Bürokauffrau sammelte bereits zuvor Erfahrung in der Gastronomie. „Ich habe das Café ‚NaNu‘ in Scheiblingkirchen geführt. Das musste ich aber aus persönlichen Gründen aufgeben“, erzählt die 34-Jährige, die nun in ihrer Heimatgemeinde arbeitet. Sie möchte Seebenstein „wieder Leben einhauchen“, wie sie sagt. Auch Events sind künftig geplant.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.