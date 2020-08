Es war ein besonderer Tag für die Marktgemeinde Reichenau, denn die letzten Monate waren für den Ort alles andere als einfach. Die Gemeinde war der Corona-Hotspot im Bezirk zu Beginn der Krise, mittlerweile hat sich die Lage glücklicherweise beruhigt. "Und genau in diesen Zeiten sieht man, wie wichtig es ist, ein funktionierendes Gesundheitssystem zu haben", so SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Neue Allgemeinmedizinerin

Sie war neben vielen Abgeordneten des Bezirks, der Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz sowie ÖVP-Bürgermeister Johann Döller eine der vielen Ehrengäste, die der Eröffnung des neuen Gesundheitszentrums am Erlangerplatz 2 beiwohnten. In nur wenigen Monaten wurde der ehemalige Uher-Sparmarkt in ein Zentrum für gesundheitliche Nahversorgung umgebaut. Auf einer Fläche von 185 m² gibt es eine neue Arztpraxis, die von Allgemeinmedizinerin Caroline Fulterer bezogen wurde.

"Die Verhandlungen mit Frau Fulterer waren hart, aber man hat gemerkt, dass es von beiden Seiten deutliche Signale gab, das Projekt umzusetzen", war ÖVP-Bürgermeister Johann Döller die Freude über den ersten Schritt des Großprojektes deutlich anzusehen. Denn nicht nur die Arztpraxis soll hier beheimatet werden. "Wir wollen, dass noch weitere Fachärzte hier ordinieren. Es gibt bereits Gespräche", kündigte Döller in seiner Ansprache weiter an. Lob für das Projekt gab es auch von ÖVP-Landtagsabgeordneten Hermann Hauer: "Die Gemeinde hat hier gezeigt, dass sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen!"

500.000 Euro für Umbau

Die Kosten des Projektes belaufen sich auf rund eine halbe Million Euro. "Dazu muss ich sagen, dass es ohne Unterstützung des Landes nicht gegangen wäre", so der Ortschef. Die Umbauarbeiten selbst gestalteten sich für alle Beteiligten sehr außergewöhnlich. Der Umbau startete nämlich am 16. März und wurde am 18. März wegen Corona gleich für fünf Wochen eingestellt.

"Das für uns alle eine außergewöhnliche Situation", so Baumeister Georg Schwarz. Deshalb liefen ab 20. April bis Ende Juli die Arbeiten auf Hochtouren, um die Praxis noch rechtzeitig übergeben zu können. "Und wir haben es geschafft", lachte Schwarz bei der Eröffnung. Die neue Arztpraxis, die beim ersten Augenschein besonders durch ihre lichtdurchfluteten Räume überzeugte, wird ab Montag, 17. August, erstmals ihre Pforten für Patienten öffnen.