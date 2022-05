Rohrbacher Feuerwehr offiziell unter neuem Dach

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Es ist ein Meilenstein für die Freiwillige Feuerwehr Ternitz-Rohrbach, aber auch für die gesamte Stadt. Denn es wurde nicht nur ein Feuerwehrhaus, sondern auch ein Katastrophenschutzzentrum für Ternitz errichtet. 2,4 Millionen, finanziert durch die Stadt, das Land sowie die Floriani selbst, wurden in den Bau investiert. Über 5.000 Arbeitsstunden haben die Feuerwehrmitglieder rund um Kommandant Andreas Weninger in den Neubau gesteckt. „Das entspricht einer Summe von rund 280.000 bis 300.000 Euro. Außerdem haben wir selbst auch noch 130.000 Euro beigesteuert“, zeigte er sich bei der Eröffnungsfeier in der Florianistraße 1 sichtlich stolz.

„So ein Projekt braucht viel Zeit“

Unter den zahlreichen Gästen saß auch ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Die Freiwillige Feuerwehr ist immer da, im Alltag, aber auch in Krisenzeiten. Unsere Feuerwehren sind zur Stelle, wenn es darum geht, Leben zu retten, Brände zu löschen oder Menschen zu bergen“, so die Landeshauptfrau in ihrer Festrede. Lob für die Umsetzung des Projektes kam zudem von SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ): „So ein Projekt braucht viel Zeit und sehr viel Überzeugungskraft.“

„Die sicherste Stadt des Landes“

Ebenfalls zufrieden zeigte sich Ternitz‘ SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak, auch wenn die Verhandlungen mit ihm nicht immer einfach waren, wie Kommandant Weninger betonte: „Wenn es um das Finanzielle ging, wären mir fast noch meine letzten Haare ausgegangen.“ Für den Stadtchef ist jetzt aber klar: „Ternitz ist die sicherste Stadt des Landes.“ Man könne mit dem Katastrophenschutzzentrum für Sicherheit in Krisen sorgen – besonders aber im Falle eines Stromausfalles. Dann steht nämlich ein Stromaggregat zur Stelle, welches das ganze Haus mit Notstrom versorgen kann.

Mehr zur Eröffnung in der Print-Ausgabe der NÖN Neunkirchen ab Mittwoch!

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.