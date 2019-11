Die Geschichte des Santolhauses geht auf die 1930er Jahre zurück – vor etwa fünf Jahren kaufte die Marktgemeinde Puchberg das architektonische Baujuwel im Ortszentrum schließlich an. Am Freitag wurde das Bauwerk rundum erneuert und renoviert der Öffentlichkeit präsentiert – nach dem Kaufpreis von rund 30.000 Euro nahm man weitere 100.000 Euro in die Hand, um dem Haus einen neuen Schliff zu verpassen. Dabei legte man Wert darauf, den Charakter des Hauses zu erhalten: So blieben etwa alle Fenster bis auf eines bestehen.

Nutzen sollen das Santolhaus „alle Puchberger, die das gerne möchten“, wie SPÖ-Vizebürgermeisterin Petra Gutleben im Rahmen der Eröffnungsfeier am Freitag erklärte. Es solle für Hochzeiten, Ausstellungen, kleinere Veranstaltungen, genauso aber auch für private Feiern zur Verfügung stehen. Gutleben erwähnte, dass es anfangs durchaus Skepsis gegenüber dem Projekt gegeben hätte – und spielte damit wohl auch auf politische Debatten im Gemeinderat an, die rund um das Haus geführt worden waren. „Dass es heute aber ausschließlich positives Feedback gab, freut mich besonders“, so Gutleben. Stolz zeigte sie sich, dass man fast ausschließlich Puchberger Firmen beschäftigte. Ortshistoriker Karl Rieder präsentierte im Rahmen der Eröffnung passend sein neuestes Werk: Ein kleines Begleitheftchen zur Geschichte des Santolhauses, erschienen im Rahmen der Reihe „Beiträge zur Puchberger Geschichte“.

Bei der Eröffnung ebenso dabei waren aber auch SPÖ-Bürgermeister Florian Diertl, sein Vorgänger Michael Knabl, Tourismusvereinsobmann Martin Wanzenböck, die Gemeindevorstände Johannes Jägersberger (ÖVP) und Christian Dungl (SPÖ) sowie zahlreiche Gemeinderäte, darunter Hans Krumböck (ÖVP), Doris Schlichtinger oder Walpurga Hödl (SPÖ).