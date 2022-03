Supermarkt in Aspang ersetzt bisherige Post

Werbung

Wegen „mangelnder Wirtschaftlichkeit“ schloss die Postfiliale an der Hauptstraße mit 18. März ihre Pforten, die NÖN berichtete.

In der Vorwoche übernahm daher der neue Postpartner seine Arbeit – mit der Plank GmbH, die die Eurospar-Filiale betreibt, konnte ein entsprechender Partner gefunden werden. „Mit der Firma Plank haben wir nicht nur einen Partner mit hoher Kompetenz und einem tollen Team gefunden, auch der barrierefreie Standort mit ausreichenden Parkmöglichkeiten bedeutet ein echtes Plus für die Bevölkerung“, so Adam Christian von der Post.

Geöffnet ist der Postpartner in der Bahnstraße 16a täglich zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr, am Samstag bis 12.30 Uhr.

