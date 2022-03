Ternitz: Blumenladen ist gleichzeitig Nahversorger

Tulpen, Gestecke, Topfpflanzen – und Joghurt, Nudeln oder Äpfel. Wie das zusammenpasst? Der Blumenladen Hochhofer macht das seit wenigen Wochen vor. Hier kann man nämlich nicht nur einen Blumenstrauß, sondern auch Produkte von insgesamt elf Betrieben aus der Region kaufen.

Lebensmittel, die direkt aus der Umgebung kommen, liegen Daniel Hochhofer und seiner Freundin Anne-Marie schon lange am Herzen. Und so entstand auch die Idee, neben dem Blumengeschäft einen kleinen Regionalladen zu eröffnen. „Als wir zu den Anbietern gefahren sind und ihnen unsere Idee vorgestellt haben, waren gleich alle begeistert“, freut sich Daniel Hochhofer über den großen Anklang von Betrieben, aber auch Kunden. Alle Lebensmittel, die hier verkauft werden, stammen aus einem Umkreis von maximal 35 Kilometern. „Wir haben hier in der Region wirklich tolle Produkte“, betont Hochhofer.

Geöffnet hat der Regionalladen zu denselben Zeiten wie das Blumengeschäft.

