Ternitz: Großer Bahnhof, aber neues Haus ohne Toiletten

Die Umgebung der Stadtgemeinde Ternitz gehört zu den schönsten Ausflugszielen in Niederösterreich. Viele kommen per Bahn, um in und rund um Ternitz, im Sierningtal, Flatzer Wand oder Burg Stixenstein zu wandern. Nicht nur Ausflügler, viele Pendler und Schüler nutzen den neuen Bahnhof inklusive der neuen Park & Ride Anlage in Ternitz, der am vergangenen Montag feierlich eröffnet wurde.

In den vergangenen zwei Jahren wurde der Bahnhof technisch und architektonisch auf den neuesten Stand gebracht. Erneuert wurden alle Kundeninformationssysteme (Zugzielanzeigen), Monitore, Lautsprecher, Videoanlagen bis hin zur Anpassung von Gleisgeometrie und Oberleitungsanlage. Somit kann eine Höchstgeschwindigkeit von 160 statt wie bisher 140 Stundenkilometern auf der Schiene gefahren werden. Um nach Fertigstellung des Semmering-Basistunnels die neuen, kürzeren Reisezeiten Richtung Süden fahren zu können.

Landesrat Ludwig Schleritzko, Judith Engel, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG, und Bürgermeister Rupert Dworak bei der Eröffnung. Foto: Redaktion Neunkirchen

Dafür wurden zwei Eisenbahnkreuzungen aufgelassen, die durch eine Unterführung ersetzt wurden.

Das Herzstück der Maßnahmen war die barrierefreie Gestaltung des Bahnhofs mit vier Liften und einem Blindenleitsystem. Neue Wartekojen ergänzen den Aufenthaltskomfort. Erweitert wurde die Park & Ride-Anlage auf 240 Stellplätze (15 Frauenparkplätze, fünf Familienstellplätze, fünf Parkplätze für mobilitätseingeschränkte Personen und mit vier E-Ladestationen, die bei Bedarf auf acht erhöht werden können) und mit einem großzügigen Vorplatz mit Überdachung in hellem Design. Dafür wurden 47,4 Millionen Euro investiert.

Der Umbau ermöglicht eine barrierefreie Nutzung für mobilitätseingeschränkte Personen, Rollstuhlfahrer, Menschen mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck.

Was fehlt, ist eine Toilette. Beschwerden gab es dazu bereits im Vorfeld. Die ÖBB dazu: „Aufgrund der zahlreichen Sachbeschädigungen und Vandalismus bei Toiletten in den vergangenen Jahren werden in Bahnhöfen unter einer Frequenz von 2.000 Personen pro Tag, keine WC-Anlagen mehr errichtet. Aber es gibt in jedem Zug eine Toilette.“

„Ein paar hundert Meter weiter beim Stadtplatz, bei der Stadthalle, gibt es ein öffentliches WC“, sagt SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.

