Ternitz: Wenn die Idee zum Kaffeehaus beim Kaffeetrinken kommt

Die Sitzplätze im Außen- und Innenbereich des neuen „Stadtcafe Ternitz“ waren vergangenen Samstag schnell gefüllt. Grund dafür waren die drei Unternehmer Helmut Tanzer, Cornelia Tanzer und Hannes Spiess. Sie wagten den Schritt und eröffneten gemeinsam einen Gastronomiebetrieb in der Hauptstraße. Und die Idee dazu kam, wie sollte es auch anders sein, beim Kaffeetrinken. „Das klingt lustig, ist aber wahr“, muss Hannes Spiess schmunzeln.

Er ist es auch, der in den letzten drei Jahrzehnten viel Erfahrung in der Gastronomie gesammelt hat. So war er Barchef im legendären Neunkirchner „Kuckuck“, Geschäftsführer und Beteiligter im Club „Sternberg“ und Barchef im „Mephisto“ in der Wiener Neustädter Herrengasse sowie Barchef in der „zauberBAR“ am Semmering.

Das Ziel der drei Unternehmer sei ganz klar: „Es soll ein Wohlfühlort für alle Besucherinnen und Besucher sein, von jung bis alt.“ Zudem wolle man Ternitz gastronomisch wieder etwas mehr beleben. Unterstützung bekommen sie dabei auch von Hauseigentümerin Brigitte Hauer, die sich freut, dass nach dem Ende des Café „Auszeit“ nun wieder Leben in die Räumlichkeiten eingekehrt ist. Sie selbst hat hier nämlich von 1969 bis 2008 die bekannte Bäckerei Hauer geführt. Danach zog die Firma Linauer bis 2016 in die Räumlichkeiten, ehe 2018 das „Auszeit“ eröffnete.

Und was bekommt man im neuen „Stadtcafe“ geboten? „Österreichischen J. Hornig Cafe in vielen köstlichen Varianten, selbst gebackene Kuchen und Mehlspeisen, einen tollen Gastgarten und ein wirklich tolles, engagiertes Team, das versucht, den Aufenthalt im 'Stadtcafe' zu einem 'Kurzurlaub' für alle Gäste zu machen“, versprechen die neuen Betreiber.

Gratulationen zur Neueröffnung kamen nicht nur von der Politik, sondern auch vom Ternitzer Stadtmarketing.