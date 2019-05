Ja, das Wetter ließ bei der diesjährigen Eröffnung des Bahnwanderweges im Semmeringgebiet zu wünschen übrig, die Stimmung im Festzelt nahe des Viadukts "Kalte Rinne" (Gemeinde Breitenstein) hingegen nicht.

Radio Niederösterreich sendete live

Ab 13 Uhr ging es mit dem abwechslungsreichen Rahmenprogramm los. Für ordentlich Stimmung zu Beginn sorgte Schlagersängerin Renate, die auch im Radio mit ihren Lieder auf- und abgespielt wird. Danach hat das Duo Simone und Charly Brenner die Bühne im Festzelt betreten. Highlight am Ende der Live-Acts war dann die momentane Dancingstars-Kandidatin und Ex-Skiläuferin Lizz Görgl, die mit ihrer Band in der auch Lebensgefährte Chris Harras spielt, einen ihrer neuesten Hits präsentierte. Ab 15 Uhr ging dann Thomas Schwarzmann mit Radio 4/4 live aus Breitenstein im Radio Niederösterreich on Air.