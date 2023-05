Wanderwelt mit neuem Konzept rund um „Klamm“

Bei bestem Pfingstwetter eröffnete am Montag die „Wanderwelt Würflach“ ihre Pforten. Rund 50 Wanderer nahmen das Angebot in Anspruch, bei einer der neuen Wanderrunden rund um die Johannesbachklamm die neue „Wanderwelt Würflach“ zu erkunden. Jede Gruppe wurde von einem Gemeinderatsmitglied und einem Wanderführer begleitet.

Ob bei der anspruchsvollen „Flatzerrunde“, der gemütlicheren „Kleinen Klammrunde“ oder der familienfreundlichen „Föhrenwaldrunde“ - der Spaß an der Bewegung in der Natur und die Vorfreude auf die anschließende Eröffnungsfeier auf der Terrasse der WellnessWelt waren auf jeden Fall mit dabei.

Die Gemeinde hatte in Kooperation mit den „Wiener Alpen“ in Niederösterreich mit der Wanderwelt ein komplett neues Freizeit-Konzept erstellt: Neue Wanderwege, Einbindung der lokalen Betriebe, individuell gestaltbare Wanderrucksäcke und vieles mehr. Wanderkarten mit allen interessanten Blick- und Ruheplätzen liegen in der WellnessWelt auf, die auch den Start- und Zielpunkt darstellt.

Renate Neuberger, ÖVP-Obmann Walter Mayer, die Gemeinderäte Michaela Reiter, Alois Kindlmayr und Johann Pinkl (alle ÖVP). Foto: NÖN, Hagenbichler

Im Zuge der feierlichen Eröffnung konnten die Besucher auch die Räumlichkeiten der WellnessWelt erkunden und sich im „Jederklamm“ stärken. Mit dabei waren unter anderen Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl, Willendorfs Vizebürgermeisterin Angela Reiterer und Neunkirchens Stadträtin Christine Vorauer (alle ÖVP).

„Ich danke allen, die sich an der Realisierung beteiligt haben, allen voran Hannes Woltron und Christian Schwendinger, die diese Vision über Parteigrenzen hinweg und referatsübergreifend umgesetzt haben“, freute sich Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP) über das gelungene Projekt rund um die neu sanierte Johannesbachklamm.

