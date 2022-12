Erste Auftritte des Schülerinnen-Chors der LFS Warth

Werbung

„Derzeit stehen bei der wöchentlichen Probe stimmungsvolle Weihnachtslieder auf dem Programm. Denn der Chor mit dem Namen ‚Warth Xang‘ hat bei der traditionellen Adventfeier an der Fachschule Warth seinen nächsten Auftritt“, betont Chorleiterin Katrin Huber. „Das Repertoire zeichnet sich durch eine große stilistische Vielfalt aus. So reicht das Spektrum von Weihnachtsklassikern in modernen Arrangements bis hin zu volkstümlichen Melodien aus Österreich“, so Fachlehrerin Huber.

Bei praktisch allen Feierlichkeiten in der Fachschule ist der Schul-Chor im Einsatz und sorgt für eine festliche Stimmung. Neben klassischen Liedern singen die Jugendlichen sehr gerne zeitgenössischen Austropop der Seer oder von Chris Steger. Bei den Arrangements legen die jungen Sängerinnen besonderen Wert auf die gute Singbarkeit, packende Rhythmen und wechselnde Klangfarben.

Artikel von Jürgen Mück

