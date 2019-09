Erste Blicke ins sanierte Bad .

Fast eine Million Euro hat die Stadtgemeinde Neunkirchen für die Generalsanierung des Erholungszentrums in die Hand genommen. Ein Großteil der Summe wurde dabei in den Bereich des Hallenbades gesteckt. Am Montag wird es nach einmonatiger Sperre wegen der Umbauarbeiten wieder seine Pforten öffnen, die NÖN konnte bei einem exklusiven Rundgang aber bereits erste Einblicke gewinnen. Fazit: Ambitioniert und durchaus gelungen.