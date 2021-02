In Mollram gibt es bereits seit Jahren welche, in Neunkirchen ebenfalls bereits eine und in Peisching jetzt die Allererste: Die Rede ist von Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr! Und jene, die in Peisching im Oktober des Vorjahres ihre „Feuertaufe“ hatte, ist mit Patricia Gsenger in der Stadt noch dazu ein recht bekanntes Gesicht.

Für die SPÖ-Gemeinderätin und Lehrerin am BORG Wiener Neustadt ist das Feuerwehrwesen aber kein komplettes Neuland: „Ich war schon vor meinem Umzug nach Neunkirchen bei meiner Heimatfeuerwehr Hochwolkersdorf mit von der Partie“, erzählt sie im Gespräch mit der NÖN. Ihr Grund für den Beitritt damals war „sich für die Sicherheit anderer zu engagieren und Menschen im Notfall helfen zu können“.

Patricia Gsenger im Kreis des Kommandos mit Verwalter Thomas Bauer, Kommandant Anton Kress, Kommandant-Stellvertreter Günter Ostermann und Ehrenkommandant Johann Brandstätter. Christian Feigl

Bei der Feuerwehr selbst ist sie hauptsächlich als Feuerwehr-Peer im Einsatz gewesen. „Feuerwehr-Peers sind meist der erste Ansprechpartner für Feuerwehrmitglieder nach belastenden Einsätzen, manchmal auch schon während Einsätzen. Peers sind aber nicht nur für die eigene Wehr zuständig, sondern für alle Feuerwehren“, nennt Gsenger Details. Über den ehemaligen Peischinger Kommandanten Johann Brandstätter sei der Kontakt entstanden. „Er hat mich dann gefragt, ob ich mir nicht eine Überstellung nach Peisching vorstellen kann.“

Dass sie hier in einer Männerdomäne als erste Feuerwehrfrau mithilft, ist für sie nichts Unbekanntes: „Ich war auch schon in Hochwolkersdorf als erste Frau dabei. Ich fühle mich gut aufgenommen und empfinde den Umgang als unkompliziert.“ Und sie ist auch überzeugt davon, hier auf lange Sicht nicht die Einzige zu bleiben: „Ich möchte den Weg für weitere Frauen ebnen, brauche auf weibliche Verstärkung nicht hoffen, denn ich bin überzeugt davon, dass es diese geben wird. Es ist schon an der Zeit, dass auch in Peisching Frauen zur Feuerwehr kommen, darum wurde sich auch seitens der Feuerwehr bereits gekümmert, Gespräche geführt und auch in der Jugendarbeit wird in Zukunft auf Mädchen gesetzt.“

Das sieht auch Neo-Kommandant Anton Kress, der sich über die weibliche Verstärkung freut, ähnlich: „Nachdem wir mit dem Umbau auch die gesetzlichen Voraussetzungen für Frauen als Mitglieder geschaffen haben, freue ich mich, dass Patricia bei uns mithilft, und bin mir sicher, dass es für sie auch bald weibliche Verstärkung geben wird. Innerhalb der Kollegenschaft ist der Umgang ganz normal und sie ist sicherlich eine Bereicherung für die Wehr!“

Auch ihren ersten Peer-Einsatz musste Patricia Gsenger absolvieren. Und der war noch dazu ganz besonders tragisch, musste doch der überraschende Tod eines Kameraden aus den eigenen Reihen verarbeitet werden.