Erste Wahlkampftöne bei Maifeier der Bezirks-SPÖ

Die Bereiche Gesundheit, Pflege und Bildung, vor allem aber die aktuelle Teuerungswelle - das waren die thematischen Schwerpunkte der Bezirks-SPÖ, die am Sonntag traditionell den 1. Mai, den „Tag der Arbeit“, beging. Dass das nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder möglich war, freute vor allem Landtagsabgeordneten Christian Samwald, dessen erste Maifeier es als Bezirksparteichef war. In seiner Rede vor den rund 400 Genossinnen und Genossen in der Stadthalle schwor er die Partei auf die nahende Landtagswahl ein, die rund um den Jahreswechsel stattfinden dürfte.

Standing Ovations für SPÖ-Bezirksparteivorsitzenden Christian Samwald. Foto: Tanja Barta

Samwald gab – einmal mehr – das Ziel aus, die Absolute der ÖVP NÖ zu brechen. Und sparte nicht mit Kritik an der Partei der regierenden Landeshauptfrau, ortete „Selbstgefälligkeit“ und „keinen demokratischen Prozess“. Die ÖVP vereine „nicht einmal 50 Prozent der Wählerstimmen auf sich, nimmt sich aber hundert Prozent des Landes“, so Samwald. Zugleich rief er die Partei dazu auf, zusammenzuhalten – und auf die Menschen zuzugehen: „Manchmal haben wir es, auch bundesweit, verabsäumt, den Leuten zu sagen, wenn einmal etwas nicht geht“, schlug er auch selbstkritische Töne an.

Kritik an „Untätigkeit der Regierung“

Den Reigen der politischen Reden eröffnet hatte Bundesrätin Andrea Kahofer. Sie warf der Bundesregierung „Untätigkeit“ vor, ortete „eine Politik ohne Anstand und Respekt“. Angesichts der gestiegenen Preise forderte sie entsprechende Maßnahmen. „Das Geld wird immer weniger wert – die Regierung erzählt uns aber nur, was alles nicht geht“, konstatierte Kahofer. Etwas später gab GVV-Präsident Rupert Dworak – angesichts der Debatte rund um den Krieg in der Ukraine – ein Plädoyer für die Neutralität ab. Diese sei „für uns nicht verhandelbar“, stellte Samwalds Vorgänger als Bezirksparteichef fest. Seinem Nachfolger und dem Team für die Landtagswahl, das im Rahmen der Maifeier nochmals offiziell vorgestellt wurde, versprach Dworak seine Unterstützung: „Ich bin überzeugt: Der Jänner 2023 wird ein guter Monat für die Sozialdemokratie!“

Die Spitzenkandidatur für die kommende Landtagswahl wurde bereits im Vorjahr festgelegt: Christian Samwald kandidiert an erster Position, auf Platz zwei rangiert Bundesrätin Andrea Kahofer. Spitzenkandidatin für die nächste Nationalratswahl ist die Grünbacher Gemeinderätin Madhavi Hussajenoff.

Musikalisch umrahmt wurde die Maifeier vom 1. Pottschacher Musikverein.

