Heute, Montag, nimmt die Franchisekette "McDonald's" an ausgewählten Standorten den Drive-In-Betrieb wieder auf - so auch in Neunkirchen. Zwischen 10.30 und 22 Uhr hat man für Gäste geöffnet, heißt es in einer Aussendung: „Wir haben in den letzten Wochen intensiv und in enger Abstimmung mit den Behörden an der sicheren Wiedereröffnung gearbeitet. Ich freue mich sehr, jetzt gemeinsam mit meinem Team neu durchzustarten und in dieser herausfordernden Zeit für unsere Gäste da zu sein“, so Franchisenehmer Richard Jaritz. Angeboten wird ein vorläufig reduziertes Produktangebot, eine Übersicht findet sich auf der Internetseite von "McDonald's".

Die neuen Schutzmaßnahmen umfassen der Aussendung zufolge Bargeld-Schütten und verlängerte Bankomat-Kassen für kontaktlose Bezahlung an den Drive-In-Stationen und ergänzen die bisherigen Hygiene- und Qualitäts-Standards. Für die Sicherheit der Mitarbeiter sollen unter anderem ein verpflichtender Mund-Nasen-Schutz und optimierte Prozesse in der Küche sorgen.

Auf Restaurantbesuche müssen die Österreicher allerdings vorerst noch verzichten. Zwischenzeitlich werden jedoch bereits alle 196 heimischen Standorte auch im Gästebereich mit weiteren Schutzmaßnahmen umgerüstet und auf eine Wiedereröffnung zum gegebenen Zeitpunkt vorbereitet, heißt es seitens des Unternehmens.