Die Bewohner aller 44 Bezirks-Gemeinden waren heute, Samstag, aufgerufen, an den Corona-Massentestungen teilzunehmen. Die erste Hälfte ist geschafft, morgen, Sonntag, erfolgt der zweite und letzte Durchgang. Von den laut Dashboard „Niederösterreich testet“ 13.493 Teilnehmern wurden 22 positiv auf Covid-19 getestet, 13.441 Tests fielen negativ aus. 30 Abstriche waren ungültig, Stand Samstagabend, 17.50 Uhr. Auch ein Blick auf die Zahlen der drei Städte des Bezirks zeigt die sehr geringe Anzahl an positiv Getesteten: Während in Gloggnitz ein positiver Fall (bei 1.350 Tests) entdeckt werden konnte, waren es in Ternitz (1.796 Tests) und Neunkirchen (2.266 Tests) jeweils drei.

