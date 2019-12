In und rund um die Barbarahalle wurde zum "Advent in Grünbach" geladen. Es begeisterten verschiedene musikalische Darbietungen, das Adventcafe und ein buntes Feuerwerk.

Vorweihnachtliche Stimmung gab es am ersten Adventwochenende in und um die Barbarahalle in Grünbach – beim schon traditionellen „Advent in Grünbach“. Geboten wurde auch heuer eine ganze Menge: In der Barbarahalle wurde zum Adventcafe und zur Kunstausstellung geladen, die Musikschule „Schneebergklang“ und die Volksschule Grünbach sorgten für die musikalische Umrahmung. In der Pfarrkirche fand die Adventkranzweihe statt, später wurde zum Perchtenlauf geladen, wobei auch der Nikolaus vorbeischaute. Den Abschluss bildete ein buntes Feuerwerk.

Am Sonntag fand neben dem Adventcafe und der Kunstausstellung auch die Christkindlwerkstatt im Werkraum der EMS Grünbach statt. Beim Adventsingen begeisterten der Männergesangsverein, Stephan Ander (Zither), die Musikschule sowie Franz Krismer, der Texte vorlas. Mit dabei natürlich SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender, SPÖ-Vizebürgermeister Otto Schiel sowie zahlreiche Gemeinderäte.