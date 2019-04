Wer mehr als 2.000 Kilometer auf verschiedensten Jakobswegen marschiert, der hat jede Menge zu erzählen.

Im Jahr 2010 pilgerte Herbert Hirschler 1.100 Kilometer am nordspanischen Küstenweg, der "Ruta del Norte", vom französischen Hendaye über San Sebastian, Bilbao und Gijon bis Santiago de Compostela und weiter nach Finisterre und Muxia.

2012 war dann der Weststeirische Jakobsweg an der Reihe, 150 Kilometer von Thal bei Graz über Bärnbach, Modriach, bis zum höchsten Punkt aller europäischen Jakobswege, den "Großen Speikkogel" auf der Koralpe (2.140 m) und weiter nach Soboth und Lavamünd. Und 2016 ging's dann 750 Kilometer an der portugiesischen Küste entlang am Trilho das Areias von Lissabon nach Porto und dann weiter am Caminho da Costa nach Santiago.

Über seine Erfahrungen und Erlebnisse berichtet er am Freitag, 12. April um 19 Uhr im Hotel-Restaurant Osterbauer am Minoritenplatz in Neunkirchen. Karten gibt es im Internet unter: www.kultur-nk.at