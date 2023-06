Es brodelt in Neunkirchen FPÖ beruft eigene Mandatarin als Leiterin des Prüfungsausschusses ab

Regina Stoll wird von der eigenen Partei als Obfrau des Prüfungsausschusses abberufen. Foto: Philipp Grabner

P ersoneller Paukenschlag innerhalb der FPÖ Neunkirchen: Die Partei beruft per Vorstandsbeschluss ihre eigene Mandatarin Regina Stoll mit 22. Juni aus dem Prüfungsausschuss ab. Das Brisante: Stoll ist sogar Vorsitzende in diesem Ausschuss. Mitgeteilt wurde ihr diese Entscheidung lapidar per E-Mail. Nachfolgen soll ihr Parteikollege Willi Haberbichler.

Offiziell halten es die Verantwortlichen der FPÖ mit ihren Stellungnahmen noch unterschiedlich. Während etwa Stolls designierter Nachfolger Willi Haberbichler die Entscheidung gar „nicht kommentieren möchte“ spricht Stadtparteiobmann Peter Fuchs klare Worte: ,,Es passt einfach überhaupt nicht mehr mit ihr. Sie redet nicht mit uns oder ihren Gemeinderatskollegen und ist nie erreichbar. So macht eine Zusammenarbeit keinen Sinn!“ Stoll selbst kommentiert die Abberufung mit ironischem Unterton: „Ich nehme die Abberufung aus dem Prüfungsausschuss erfreut zur Kenntnis. Wundere mich, dass Haberbichler nun auch noch diese Funktion für sich beansprucht, zumal er stets betonte 'nicht schreiben zu wollen, weil er das nicht könne'. Nun ja, im Prüfungsausschuss wird er nun lesen, schreiben und rechnen müssen. Wünsche ihm gutes Gelingen!“ Foto: Feigl, Stadtgemeinde Neunkirchen Neben den internen Querelen soll auch Stolls Art als Obfrau des Prüfungsausschusses nicht überall gut angekommen sein. Vor allem die Dauer der Prüfung und Ansetzung der Termine öfters am Freitagnachmittag hatten für Kritik gesorgt. Auch deshalb, weil für dafür benötigte Beamte zusätzliche Stunden angefallen wären. Das bestätigt auch Fuchs im Gespräch mit der NÖN: „Die Arbeit war an sich gut, einige Terminansetzungen waren aber diskussionswürdig.“ Haberbichler selbst freut sich auf die neue Aufgabe, die er sich im Gegensatz zu Stolls Meinung auch problemlos zutraut: „Das ist ja kein Neuland für mich. Ich war ja schon einmal Obmann des Prüfungsausschusses.“ Das sieht auch ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer so: „Haberbichler hat das damals gut gemacht.“ Nägel mit Köpfen werden nun in der kommenden Gemeinderatssitzung am 26. Juni gemacht, wo die Mandatare über den neuen Obmann des Prüfungsausschusses abstimmen.