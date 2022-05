EU-Abgeordneter stellte sich Fragen von Neunkirchner Schülern

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Tiertransporte durch halb Europa, Maßnahmen gegen den Klimawandel, aber auch die viel zitierte „Gurkenkrümmung“: Es waren Fragen zu den unterschiedlichsten Bereichen in der EU, die den Schülerinnen und Schülern des BG Neunkirchen am Dienstag unter den Nägeln brannten. Gemeinsam mit einer Bezirks-Delegation der SPÖ besuchte Günther Sidl, seit 2019 Mitglied des EU-Parlaments, die Bildungseinrichtung. „Man kann Europa nicht von Brüssel oder Straßburg aus erklären“, stellte der Parlamentarier vor den siebenten Klassen fest.

Gefragt nach Maßnahmen gegen den Klimawandel, gab Sidl zu, dass in dem Bereich in den letzten zehn Jahren „zu wenig“ passiert sei: „Ich glaube, dass es nicht darum geht, zu verzichten, sondern darum, sorgsam mit den Ressourcen umzugehen.“ Abseits dessen plädierte er für eine bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln, hier gebe es aktuell noch „viel Irreführung“. Unglücklich zeigte sich Sidl über die Entscheidung der EU-Kommission, dass Atomstrom als „grün“ angesehen wird: „Das ist völliger Irrsinn!“ Es brauche einen Ausbau der erneuerbaren Energie. Vor der Diskussion hatte die SPÖ-Delegation Halt in Aspangberg-St. Peter gemacht: Gemeinsam mit Inhaber Christoph Ungersböck wurde die „Bergkäserei“ erkundet.

„Solche Tage direkt vor Ort bei den Betrieben, bei den Menschen oder in den Schulen bei den Schülerinnen und Schülern finde ich enorm wichtig. Es hat für mich oberste Priorität, das ganze Jahr über immer wieder unterwegs zu sein und ein offenes Ohr für die Menschen zu haben und natürlich auch Fragen zu beantworten, um die Arbeit im Europäischen Parlament einfach sichtbarer zu machen", so Sidls Bilanz nach dem Tag im Bezirk Neunkirchen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.