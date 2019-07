„Die Jugendlichen werden im Unterrichtsfach Informationstechnologie (IT) auf dem Niveau des Europäischen Computerführerscheines (ECDL) unterrichtet, wobei die Ablegung der Prüfungen freiwillig ist. Dennoch wird dieses Angebot von vielen Schülern genutzt, weil dies ein wichtiger Schritt für einen guten Start ins Berufsleben ist“, betont EDV-Expertin Martina Piribauer. Zusätzlich wird auch die Neigungsgruppe „ECDL“ angeboten, wo die beiden Fachlehrerinnen Eva-Maria Sobl und Martina Piribauer den Jugendlichen Unterstützung zur speziellen Vertiefung und zur Prüfungsvorbereitung anbieten. „In praktisch allen Berufen sind gute Computerkenntnisse notwendig, weshalb die Ablegung der Prüfung an der Fachschule angeboten wird“, betont Fachlehrerin Sobl. Die LFS Warth ist bereits seit dem Jahr 2002 autorisiertes ECDL-Testcenter.



Der ECDL-Abschluss bestätigt ein solides Basiswissen bei den wichtigsten Office-Programmen und im Umgang mit dem Computer. Die sieben Teilprüfungen zum Europäischen Computerführerschein sind standardisiert und somit international gültig und anerkannt. Die Module umfassen den geübten Umgang mit Office-Programmen, wie Textverarbeitung, Präsentation und Tabellenkalkulation, genauso wie Wissen über die Grundlagen der Informationstechnologie. Besonderes Augenmerk wird auch auf Kompetenzen im Bereich IT-Security und Online-Zusammenarbeit gelegt.



Der Europäische Computerführerschein wird in Österreich an Schulen in enger Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium von der Österreichischen Computergesellschaft (OCG) ausgestellt.



- Artikel von Jürgen Mück