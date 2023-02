Seebenstein: Aus Bäckerei wird neues Kaffeehaus

Lange hat es nicht gedauert, bis sich für den ehemaligen Traditionsbetrieb Breitsching ein Nachfolger gefunden hat. Die Seebensteinerin Eva Pawlowitsch will ab April in der ehemaligen Bäckerei ein Kaffeehaus eröffnen.

Eva Pawlowitsch übernimmt die ehemalige Bäckerei und macht daraus das „Frühstücksplatzerl“. Foto: privat; Barta

Dementsprechend groß ist die Freude über die fixe Nachfolgerin bei SPÖ-Bürgermeisterin Marion Wedl. Laut ihr gab es im Vorfeld mehrere Interessenten, den Zuschlag bekam schlussendlich aber doch Pawlowitsch. Sie betreibt auch das Burgcafé. „Mir war es wichtig, dass auch am Wochenende geöffnet sein wird. Das ist vor allem für die Spaziergänger und Wanderer sehr ansprechend“, so die Seebensteiner Ortschefin.

Die Gastronomin Eva Pawlowitsch hat für ihr „Frühstücksplatzerl“ schon viele Ideen. „Unter der Woche haben wir bis 12 Uhr geöffnet, am Wochenende auch am Nachmittag“, so die neue Betreiberin. Künftig möchte sie ein Frühstück sowie Kaffees zum Mitnehmen anbieten. Eine Zusammenarbeit mit der ortsansässigen „Nah & Frisch“-Filiale sei ebenfalls geplant. „Ich möchte Seebenstein etwas bieten“, so Pawlowitsch, die das Burgcafé parallel weiterhin betreiben wird.

