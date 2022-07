Pfarrer András Pál verlässt Neunkirchen

Werbung

Der Wechsel von Pfarrer András Pál (46) in die Pfarre Bruck an der Mur reißt in der Evangelischen Kirche Neunkirchen eine große Lücke auf.

„Es ist keine Versetzung, sondern ich habe mich um diese Stelle in Bruck an der Mur beworben und wurde ausgewählt. Die Pfarre in Bruck an der Mur hat zurzeit einen Pfarrer nötiger. Es herrscht in ganz Europa ein eklatanter Pfarrermangel“, sagt Pfarrer Pál, der Anfang Juli mit einem Festgottesdienst von der Gemeinde und Gläubigen verabschiedet wurde, gegenüber der NÖN.

Für Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) kam die Meldung vom Abgang Páls überraschend. Seit 2014 war Pfarrer Pal im Amt, sein Einstieg war kein leichter. „Seine Ziele zu erreichen waren für ihn nicht immer leicht. In den acht Jahren in Neunkirchen hat er letztendlich aber gute Arbeit geleistet“, so Kurator Peter Glatzl.

Um einen neuen Pfarrer nach Neunkirchen zu bringen, muss die Stelle jetzt administriert und neu ausgeschrieben werden.

In der Zwischenzeit wird die Administratorin und pensionierte Pfarrerin Ingrid Vogel aus Wien die Gottesdienste abhalten. Ihre Aufgabe ist auch die Einteilung der Lektoren (Irene Simon, Ursula Fiedler, Renate Rasinger, Hans Herwig Brunner), die ebenfalls Gottesdienste in der Pfarre abhalten können.

