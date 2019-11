Altersbedingte Wehwechen, Farbenspiele am Haupt und vieles mehr – es sind jene Themen, die Männer und Frauen rund um ihren 50. Geburtstag so beschäftigen, die Angelika „Gelly“ Burger und Christina Lechner humorvoll und mit viel Charme in ihrem Buch „50 – Endlich nicht mehr jung“ aufgegriffen haben.

Im Vorjahr präsentierten die beiden Autorinnen ihr Werk im "Atelier im Tal" in Schrattenbach – am vergangenen Freitag feierte das Bühnenprogramm zum Buch Premiere im Hotel Schneeberghof. Christina Lechner trat dabei gemeinsam mit Radio Niederösterreich-Stimme und Moderator Tom Schwarzmann auf.

Gemeinsam besprach man die Tücken und Herausforderungen, die das Alter so mit sich bringt - aber auch die Tatsache, dass man sich davor keineswegs fürchten muss...

Viel Applaus für das humorvolle und gelungene Bühnenprogramm gab es von Schneeberghof-Geschäftsführerin Gabriele Machacek, Direktor Andreas Zenz, Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer (ÖVP) und vielen anderen.