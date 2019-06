Mit einer bunten Auftaktveranstaltung wurde vor wenigen Tagen das Viertelfestival-Projekt „Das Bergmanderl im digiTAL“ eröffnet. Nun wartet bereits der nächste Höhepunkt. „Traktor trifft Drohne“ ist das Thema des Raiffeisen-Jubiläumsfrühschoppens am Sonntag, 16. Juni ab 10.30 Uhr im Grünbacher Schulgarten.

Vor 125 Jahren, am 18.März 1894, fand auf Anregung des Pfarrers Falk aus Puchberg, der auch in Grünbach als Pfarrprovisor tätig war, die Gründungsversammlung des "Spar-und Darlehenskassenverein für Grünbach am Schneeberg registrierte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung" statt. Ein guter Grund, um den 125.Geburtstag der Raiffeisenbank in Grünbach festlich zu begehen.

Hauptakt im Programm während des Frühschoppens mit der Böhmischen des Grünbacher Musikvereins, ist die Präsentation der Arbeiten Grünbacher Schülerinnen und Schülern, die die Mobilität der Zukunft auf überdimensionale Würfel gemalt haben. Das Spektakel wird auch aus der Sicht von oben zu beobachten sein. Oldtimertraktoren, Trends aus der E-Mobilität und natürlich Drohnen werden ebenso dabei sein wie das Bergmanderl. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der Barbarahalle statt.