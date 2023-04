Exil Records Verschollene Platte legendärer Band in Neunkirchen präsentiert

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

Novaks Kapelle in ihrer Ursprungsbesetzung: Schlagzeuger Erwin Novak (hinten links), Bassist Peter Travnicek, Gitarrist Helge Thor und Sänger Walla Mauritz (sitzend). Foto: Novaks Kapelle

D ie Wiener Band „Novaks Kapelle“ (1967-1980) war vielleicht die wildeste österreichische Band aller Zeiten. Am Samstag, 29. April, präsentiert Exil Records in der ehemaligen Tischlerei in der Roseggergasse 17 um 17 Uhr die Wiederveröffentlichung der nie erschienen Debüt-Langspielplatte von 1971 mit dem verfälschten Titel „Greatest Hits“.