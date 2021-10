Einmal mehr darf sich das Familienunternehmen F/LIST über eine besondere Auszeichnung freuen: Der global agierende Anbieter von Inneneinrichtungen für Businessjets, Yachten und Residenzen, der rund 900 Mitarbeiter an acht Standorten beschäftigt, wurde in die Runde der „Austria‘s Best Managed Companies“ aufgenommen – eine Prämierung, die vom Beratungsunternehmen „Deloitte“ und der Raiffeisenbank NÖ-Wien vergeben wird. „Wir freuen uns unglaublich über die Auszeichnung zu ‚Austria’s Best Managed Companies‘. Nach einigen herausfordernden Monaten bestätigt sie uns als Team, dass sich der Schweiß und das Durchhalten lohnen“, betont Geschäftsführerin Katharina List-Nagl.