Gloggnitzer betreibt Riesen-Portal für Lignano-Liebhaber

Damals eine kleine Plattform mit 500 Followern, heute eine große Community mit fast 50.000 Mitgliedern – das Lignano Journal wird seit vier Jahren von dem Gloggnitzer Christoph Winter gemanagt. Ursprünglich wurde die Facebook-Gruppe vom Salzburger Christian Thür ins Leben gerufen. „Ich selbst bin ein großer Lignano-Fan und habe damals schon viele Fotos von der Region gepostet. Christian hat mich dann auf seiner Seite als Redakteur berechtigt. Als ich 30 war, hat er mir die Seite geschenkt“, erzählt Christoph Winter.

Der 34-Jährige ist der einzige Administrator der Seite, die Mitglieder können jederzeit selbst Live-Impressionen von dem Ort teilen. „Die Welt ist eh oft traurig und man sieht vielleicht Dinge auf Facebook und Instagram, die ein bisschen nerven. Da freu' ich mich, wenn zwischendurch etwas Schönes kommt und jemanden glücklich macht.“

Das Lignano Journal ist im Laufe der Zeit immens gewachsen und hat sich zu einer beliebten Plattform entwickelt, doch der Weg war kein einfacher. „Am Anfang habe ich natürlich selbst viel mehr Material liefern müssen, damit Leben in das Ganze reinkommt“, berichtet Winter. Der richtige Content sei dabei ausschlaggebend gewesen, damit die Leute zufrieden sind und die Plattform weiterempfehlen. Hass und negative Kritik seien natürlich unvorteilhaft. „Schließlich wächst die Community nur dann, wenn die Leute glücklich sind. Mittlerweile bekommen wir an manchen Tagen 50 Beiträge von den Gruppenmitgliedern“, freut sich Winter.

„Die Leute wollen tagesaktuelle Impressionen haben. Sie wollen kein Sonnenfoto sehen, wenn dort gerade ein Regentag ist. Sie wollen auch im Winter kein Strandfoto sehen, obwohl dort gerade der Weihnachtsmarkt stattfindet“, erklärt der Lignano-Fan. Die Schwierigkeit sei gewesen, ein Netzwerk so aufzubauen, sodass man auch an das gewünschte Material gelangt. „Das hat etwas Fingerspitzengefühl erfordert“, so Winter.

Mittlerweile besteht die Community nicht nur aus deutschsprachigen Mitgliedern – auch zahlreiche Einheimische aus der Region sind Teil der Plattform und posten regelmäßig ihre Eindrücke.

Seine Leidenschaft zur italienischen Region hat Winter bereits im jungen Alter entdeckt. „Das erste Mal war ich mit zwei Jahren mit meinen Eltern unten und es hat mich damals schon fasziniert. Die Anreise ist sehr unkompliziert und trotzdem ist man plötzlich in einer anderen Welt mit Meer, mehr Sonnenstunden, anderem Essen und anderer Sprache“, sagt Winter. Dass er die Sprache mittlerweile selbst beherrscht, dürfte die wenigsten wundern – schließlich war er allein in diesem Jahr bereits dreimal in der Region. Doch warum genau Lignano? „Natürlich kann man auch nach Mallorca reisen. Aber wozu der Aufwand, wenn man das Gleiche vor der Haustür hat?“ Von Nord bis Süd, von Ost nach West – der junge Mann reist sehr gerne durch Europa. „Es zieht mich aber trotzdem immer nach Lignano“, beichtet Winter.