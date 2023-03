Neunkirchner Stadtmarketing in den Startlöchern

Die Bezirkshauptstadt hat einen ersten, wichtigen Schritt bei der Entwicklung des geplanten Stadtmarketings gesetzt. „Wir haben eine Fachabteilung ins Leben gerufen. Ihr steht Stadtamtsdirektor Christof Holzer vor. Und gemeinsam mit Mitarbeiterin Marion Pöll kümmert sich die Abteilung vorerst in erster Linie um die Durchführung und Organisation von Veranstaltungen“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer. Denn diese gebe es heuer in Hülle und Fülle: Neben dem Stadtfest im September wird etwa heuer auch das große 120-jährige Jubiläum des Stadtparks mitsamt Eröffnung des neuen Spielplatzes gefeiert.

Noch keinen geeigneten Stadtmarketing-Leiter gefunden

Dass man vorerst keine großen Sprünge in andere Richtungen machen könne, hänge auch mit der Suche nach einem Stadtmarketingprofi, der laut Osterbauer in weiterer Folge diese Abteilung führen soll, zusammen: „Wir finden leider niemand geeigneten. Wenn Sie jemanden wissen, dann sagen Sie es uns“, so sein verzweifelter Appell. Gespräche mit bisherigen Kandidaten, die man ins Auge gefasst hatte, seien negativ verlaufen: „Es gab leider Absagen“, so Osterbauer. Vorerst bleibt die Abteilung örtlich auch im Rathaus am Hauptplatz angesiedelt.

Büro soll auf den Hauptplatz wandern

In Zukunft soll sie aber an zentraler Stelle zu finden sein. „Die ehemalige Neuroth-Filiale am Hauptplatz wäre ein idealer Ort“, hat der Bürgermeister bereits ein Zielobjekt ins Auge gefasst, die NÖN berichtete.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.